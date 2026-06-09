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Над Севастополем сбили восемь БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Северной стороны, парка Победы и мыса Фиолент.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— заявил глава города.

Алина Зорина

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