Над Севастополем сбили восемь БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Северной стороны, парка Победы и мыса Фиолент.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— заявил глава города.

Алина Зорина