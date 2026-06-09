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В Новороссийске прогнозируют резкое ухудшение погоды

В период с 9 по 12 июня в Новороссийске могут резко ухудшиться погодные условия, об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на прогноз Краснодарского ЦГМС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В течение нескольких суток местами в Краснодарском крае возможны обильные осадки, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко

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