«Краснодар-ЮМР» стартует в Первом дивизионе матчем с ЦСКА-2

Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» 9 июня на стадионе «РЖД-Арена» в Москве встретится с ЦСКА-2 в стартовом матче группового этапа Первого дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба ПФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Кубанская команда попала в группу C, где ее соперниками стали ЦСКА-2 (Москва), «Промресурс» (Ульяновск) и «Паритет» (Тюмень). 10 июня спортсмены встретятся с ульяновской командой, а 11 июня завершат групповой этап игрой с тюменцами.

В квартете A сыграют «Локомотив U-21» (Москва), «Крылья Советов» (Самара), «Сустим» (Санкт-Петербург) и «Звезда» (Рыбинск). В группу B вошли «Альянс РТУ МИРЭА» (Москва), «Темп ЦНИИМаш» (Королев), «Бага 7» (Санкт-Петербург), «Звезды Динамо» (Курган). Группу D представят «Строгино-м» (Москва), «Монте» (Анапа) и «Олимп» (Серпухов).

По итогам группового раунда две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

За «черно-оранжевых» в Первом дивизионе сыграют опытные и титулованные пляжники: чемпион мира 2021 года в составе сборной России, вратарь Денис Пархоменко, обладатели Кубка страны и призеры российской Суперлиги — Андрей Панкратов, Андрей Андреев, Иван Тетерин. Также сыграют Никита Кулик, Ратмир Булатов, Рафаэль Иманов, Дмитрий Бушков, Александр Калашников, Денис Нефед, Никита Харитонов, Кирилл Витохин и Дмитрий Бартель.

Руководить командой будет главный тренер сборной Кубани Эмиль Джабаров. Он неоднократно приводил к медалям чемпионата России и Кубка страны «Дельту», «Крылья Советов» и «Саратов». В 2014 году «Ротор» под его руководством стал чемпионом России. Кроме того, он возглавлял сборную Азербайджана.

Алина Зорина