Суд в Ростове осудил севастопольца на 5,5 лет за призывы к террору

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Севастополя Александру Маляренко, признанному виновным в восьми эпизодах по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и семи эпизодах по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южный окружной военный суд Фото: Южный окружной военный суд

Доказано, что в апреле 2024 года, январе и марте 2025 года осужденный опубликовал в мессенджере восемь текстовых сообщений и комментариев. В них содержалось оправдание действий вооруженных формирований Украины, включая нанесение ударов по российским населенным пунктам, объектам инфраструктуры, Крымскому мосту, пересечение госграницы и вторжение в Курскую область. Кроме того, севастополец призывал к нанесению авиационных и ракетных ударов по Севастополю, Республике Крым и другим территориям РФ.

Кроме того, Маляренко разместил семь сообщений и комментариев с призывами к насильственным действиям в отношении граждан России. Суд назначил ему 5,5 лет исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев