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Тревогу по БПЛА в Анапе отменили

В Анапе сняли режим «Атака БПЛА» спустя почти час после объявления, об этом сообщили в мэрии города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время на территории Анапы отменена тревога из-за атаки беспилотников. В пресс-службе администрации курорта заявили, что угроза применения БПЛА в Краснодарском крае на данный момент сохраняется.

Минувшей ночью над Черным морем и несколькими регионами России дежурные средства ПВО сбили 140 украинских беспилотников. В ночь с 8 на 9 июня также стало известно о ликвидации возгорания на перевалочном комплексе в Новороссийске. Пожар на территории объекта произошел накануне в результате налета БПЛА.

София Моисеенко

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