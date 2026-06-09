Тревогу по БПЛА в Анапе отменили

В Анапе сняли режим «Атака БПЛА» спустя почти час после объявления, об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время на территории Анапы отменена тревога из-за атаки беспилотников. В пресс-службе администрации курорта заявили, что угроза применения БПЛА в Краснодарском крае на данный момент сохраняется.

Минувшей ночью над Черным морем и несколькими регионами России дежурные средства ПВО сбили 140 украинских беспилотников. В ночь с 8 на 9 июня также стало известно о ликвидации возгорания на перевалочном комплексе в Новороссийске. Пожар на территории объекта произошел накануне в результате налета БПЛА.

София Моисеенко