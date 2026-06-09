Дельфинарий в Адлере получил бессрочную лицензию на содержание животных

В Адлере дельфинарию выдали бессрочную лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Такое решение приняли по итогам проверки, проведенной специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Как сообщили в ведомстве, 1 июня инспекторы оценили соответствие деятельности учреждения лицензионным требованиям. В ходе проверки установлено, что размеры вольеров для дельфинов соответствуют действующим нормам, нарушений законодательства в области обращения с животными выявлено не было.

По результатам контрольных мероприятий дельфинарий получил бессрочную лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сочинская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку дельфинария в Лазаревском районе. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, поводом послужила жалоба зоозащитников на условия содержания морских млекопитающих.

Анна Гречко