Международная федерация хоккея назвала состав групп на чемпионат мира 2027 года. Сборной России там снова нет, но есть сборная Украины. Турнир пройдет с 14 по 30 мая в Германии. До соревнований еще год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главный посыл всех международных чиновников — безопасность. Это слово они повторяют словно мантру. И теперь, после того как в элите мирового хоккея появилась Украина, об этом будут говорить еще больше. Видеть нашу команду на льду, а болельщиков на трибунах в Европе не очень хотят. Тем более в Германии. Конечно, российская сторона пытается изменить ситуацию, об этом постоянно говорит министр спорта России Михаил Дегтярев:

«Мы представили в суды десятки примеров участия российских спортсменов в международных соревнованиях без инцидентов. Сейчас мы привлекаем независимых экспертов в области прав человека и будем в судебном порядке отстаивать право наших хоккеистов представлять Россию на международных турнирах».

Но нажать на хоккейных чиновников пока не получается. Никакие рекомендации от Международного олимпийского комитета не работают, а суды, по крайней мере спортивные, бан с российской сборной снять не могут. По большому счету, юристы будут рассматривать лишь нюансы. Например, действительно ли российской сборной небезопасно играть в Дюссельдорфе и Мангейме, где пройдет будущий чемпионат. Об этом говорит спортивный юрист Артем Пацев:

«Спортивный арбитражный суд вряд ли будет настолько глубоко вмешиваться в текущую деятельность международных федераций. Они могут рассмотреть именно правовой вопрос: обоснован ли отказ или не обоснован».

А сейчас, когда в составе участников чемпионата мира есть Украина, подшить к делу безопасность серьезной проблемы не составит. Так что в нынешней ситуации CAS просто разведет руками. Всем и без суда понятно, что Россия и Украина на одном турнире могут стать проблемой для организаторов. К тому же руководство Международной федерации хоккея любые решения трактует весьма свободно.

Президент организации Люк Тардиф говорит, что вернется к вопросу снятия санкций в сентябре во время конгресса федерации. Но к чему это приведет? Вряд ли он пойдет против других европейских чиновников. А они в хоккее очень сильны, считает спортивный обозреватель “Ъ” Алексей Доспехов:

«Противятся участию России прежде всего европейцы. А вот канадцы, например, или американцы вполне лояльны».

Правда, стоит сказать, что француз Люк Тардиф уже объявил, что не будет избираться на новый срок. Его полномочия истекут в октябре 2026 года. И тут многое будет зависеть от того, какую политику собирается проводить новый глава организации. Ведь внутри ИИХФ периодически принимают здравые решения.

Например, в мае 2026 года дисциплинарный орган организации аннулировал решение совета о недопуске сборных России к турнирам будущего сезона. Правда, оказалось, что это не означает немедленного возвращения, но сам факт уже позитивный. Получается, в федерации есть и те, кто ратует за спортивный принцип. Так что надежда на возвращение все-таки есть. Хотя нюансов очень много.

Владимир Осипов