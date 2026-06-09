Движение семи поездов «Таврия» нарушено после атаки БПЛА

Утром 9 июня, по данным на 10:00 мск, с опозданием следуют семь поездов «Таврия». Все составы, отправляющиеся из Крыма сегодня, будут идти по расписанию от начальных станций до конечных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

С опозданием следуют поезда из Евпатории, Симферополя и Севастополя. Они направляются в Москву, Мурманск и Челябинск. Минимальное время задержки составляет 1 час, максимальное — 9 часов.

Нарушение графика движения на Крымской железной дороге произошло после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов 8 июня. Отмечается, что время задержки в пути может меняться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления сведений.

Пассажиров просят обращаться на горячую линию только в случае острой необходимости, если их вопрос связан с поездом, который отправляется или находится в пути сегодня.

Алина Зорина