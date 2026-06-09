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В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали четыре пешехода

В Ростове-на-Дону четверо пешеходов пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Происшествие случилось на улице Фурмановская, 152. Предварительно, 20-летний водитель за рулем Volkswagen Golf врезался в двигавшуюся впереди машину Renault Logan под управлением 49-летнего водителя. После удара Renault отбросило на пешеходов, стоявших рядом с проезжей частью, а также на припаркованный автомобиль Kia Rio. В результате происшествия пострадали пешеходы 43, 46, 23 лет и 31 года. Их доставили в медицинское учреждение.

В настоящий момент полицейские устанавливают все детали случившегося.

Константин Соловьев

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