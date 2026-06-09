В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра
Росгидрометцентр объявил в городе «желтый» уровень погодной опасности с 12 до 22 часов 9 июня. Причина — гроза, ливни и усиление ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
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«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Местами ожидаются интенсивные осадки. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.
Непогода продлится до вечера вторника, 9 июня. О возможных ограничениях движения и работе коммунальных служб не сообщается.