В Крыму утром 9 июня объявили беспилотную опасность

На территории Республики Крым утром 9 июня была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Жителей и гостей Крыма призвали сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. Дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате удара БПЛА в ночь на 9 июня был поврежден автомобильный мост в Чонгаре. В связи с этим движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановили. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль работу автомобильных пунктов пропуска между Крымом и Херсонской областью.

Анна Гречко