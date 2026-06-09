В Крыму утром 9 июня объявили беспилотную опасность
На территории Республики Крым утром 9 июня была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным властей, над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Жителей и гостей Крыма призвали сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.
Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. Дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате удара БПЛА в ночь на 9 июня был поврежден автомобильный мост в Чонгаре. В связи с этим движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановили. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль работу автомобильных пунктов пропуска между Крымом и Херсонской областью.