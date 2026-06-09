Над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Северной стороны.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в Севастополе снова объявлена воздушная тревога.

Алина Зорина