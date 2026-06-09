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Над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Северной стороны.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в Севастополе снова объявлена воздушная тревога.

Алина Зорина

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