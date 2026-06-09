Над Севастополем сбили два БПЛА
Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Северной стороны.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— отметил глава города.
Ранее сообщалось, что в Севастополе снова объявлена воздушная тревога.