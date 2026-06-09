В Выборгском районе Петербурга построят бизнес-центр за 5 млрд рублей
Компания Bau City Development планирует построить в Выборгском районе Санкт-Петербурга новый бизнес-центр площадью 32 тыс. квадратных метров. Для реализации проекта девелопер приобрел земельный участок на Новолитовской улице, 37.
Bau City Development инвестирует 5 млрд рублей в новый офисный комплекс на Новолитовской
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Согласно планам компании, на территории площадью около 0,7 гектара появится офисный комплекс класса А или Б+. Объем инвестиций в строительство оценивается примерно в 5 млрд рублей.
Начать строительные работы предполагается в четвертом квартале 2026 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2029 года.
Компания ведет деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Ее учредителем является Кирилл Сиволобов.