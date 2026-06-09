В дагестанском Избербаше уточнили границы шести тысяч объектов недвижимости

В администрации Избербаша прошло первое заседание согласительной комиссии по вопросам проведения комплексных кадастровых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы проводились в трех кадастровых кварталах, где находится более 6 тыс. объектов недвижимости. Сложность заключалась в расположении этих кварталов на первой береговой линии, что затрудняло процесс. В сообщении отмечается, что специалистам удалось уточнить границы земельных участков и объектов капитального строительства, но по отдельным спорным вопросам решения будут приняты в ближайшее время.

Константин Соловьев