Навигация «Валдаев» в Саратовской области стартует 12 июня

Старт навигации скоростных «Валдаев» в Саратовской области назначен на 12 июня. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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Маршрут «Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково» будет работать второй сезон подряд. Ранее власти обещали начать навигацию 8 мая, однако из-за сезонного подъема уровня воды ее отложили.

Суда на подводных крыльях «Валдай» приобретены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, по инициативе которого пассажирские перевозки по Волге были возобновлены после 30-летнего перерыва.

12 июня на линию выйдут три судна: «Юрий Гагарин» (из Балакова в 07:30, из Саратова — в 12:00); «Петр Столыпин» (из Саратова в 07:30, из Балакова — в 14:00); «Генерал Панфилов» (из Балакова в 09:00, из Саратова — в 14:00). Еще одно судно — «Валдай» имени «Политрук Клочков» — сейчас проходит ходовые испытания. После их завершения его направят в Саратовскую область.

Нина Шевченко