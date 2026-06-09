Мэр Тюмени проверил дорожные участки с большим количеством ДТП

В ходе выездного совещания мэр Тюмени Максим Афанасьев посетил места концентрации ДТП. Как сообщил он в Max, проверка дорожных участков проводилась с замглавы города Евгением Сорокиным, главой Госавтоинспекции Тюменской области Андреем Миллером и главой городской Госавтоинспекции Александром Таратутой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Афанасьев (на первом плане слева)

Фото: канал Максима Афанасьева в Max Максим Афанасьев (на первом плане слева)

Фото: канал Максима Афанасьева в Max

Среди наиболее аварийных участков — пересечение улиц Кирова и Ленина, где с начала года произошло три ДТП с семью пострадавшими. Согласно анализу обстоятельств аварий, основной причиной стало нарушение очередности проезда. Теперь на участке собираются изменить схему движения: заменить знаки «Уступи дорогу» на «Движение без остановки запрещено», а также поставить знаки «Движение только налево» на улице Кирова.

Аналогичное количество ДТП с таким же числом пострадавших произошло на перекрестке улиц Профсоюзная — Даудельная. Две аварии случились из-за несоблюдения очередности проезда при совершении левого поворота с ул. Профсоюзной в сторону ул. Даудельной, одно ДТП произошло при перестроении. Здесь также собираются изменить схему организации движения — запретить левый поворот с ул. Профсоюзной.

«Изменения в схеме организации дорожного движения направлены на снижение аварийности и защиту жизни и здоровья тюменцев. Важно выработать единую стратегию, которая сделает наши дороги безопаснее и комфортнее для всех участников движения!»,— добавил Максим Афанасьев.

Ирина Пичурина