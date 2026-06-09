Созданный сотрудником ММК робот принес предприятию 4,6 млн рублей

По итогам 2024–2025 годов накопленный экономический эффект от работы программного робота RPA-328 на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» составил 4,6 млн руб. Оборудование создал один из сотрудников, сообщает пресс-служба компании.

Манипулятор позволяет автоматизировать рассылку уведомлений по согласованию технических характеристик закупаемой продукции. Он не допускает нарушения сроков при реализации оборудования через электронную торговую площадку ММК. Программа стала одним из наиболее результативных проектов по роботизации бизнес-процессов, внедренных на комбинате в последние годы.

Автором решения выступил экономист первой категории управления аналитики и развития снабжения Александр Дубровский. Он разработал проект под руководством старшего менеджера Дмитрия Камнева и ведущего специалиста Евгения Трахтенгерца. Техническую реализацию обеспечил Центр технологий роботизации «Некст».