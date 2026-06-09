В Железноводске перекроют улицу из-за репетиций военных оркестров

В Железноводске для подготовки к Всероссийскому смотру-конкурсу и фестивалю военных оркестров войск Национальной гвардии введут временные ограничения движения. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам организаторов, 10 июня будет перекрыта улица Марии Барсуковой. Это необходимо для проведения репетиций. Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршруты.

Сам фестиваль продлится три дня. Торжественное открытие и первые выступления состоятся 12 июня в 16:00 на площадке перед Пушкинской галереей. 13 июня в 12:00 там же продолжится музыкальная программа. Заключительный день фестиваля пройдет 14 июня в 17:00 на Феррум-площади. Ожидается, что в мероприятии примут участие лучшие военные оркестры со всей России.

Константин Соловьев