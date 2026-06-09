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В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

На территории Анапы объявили угрозу атаки беспилотников, сообщает пресс-служба администрации города. По данным оперативного штаба Кубани, на курорте включили системы оповещения.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мэрия Анапы призвала жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, не выходить на улицу и держаться подальше от окон. В случае, если тревога застала на улице, гражданам рекомендуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания.

Жителям также напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов работы средств ПВО и оперативных служб в социальных сетях.

София Моисеенко

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