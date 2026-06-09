В Анапе и Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Анапы и Туапсинского района объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тем, кто находится дома, не следует выходить на улицу. Укрыться необходимо в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Запрещается пользоваться лифтом, рекомендуется держаться подальше от окон и дверей.

Если угроза атаки БПЛА застала на улице, нужно укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для этого также подходят подвалы домов и подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановочные павильоны.

Водителям при объявлении угрозы следует остановиться, покинуть автомобиль, спрятаться за любым крепким укрытием или лечь на землю, отползти к укрытию.

Граждан призывают не выкладывать в социальные сети фото или видео БПЛА, работы систем противовоздушной обороны, а также работы специальных и оперативных служб. Противник может использовать эту информацию для корректировки.

Гостям и жителям Анапы рекомендовано сохранять спокойствие, дожидаться отмены сигнала опасности и следить за новостями только в официальных источниках. Единый телефон оперативных служб — 112.

UPD: угрозу атаки БПЛА в Анапе и Туапсе отменили около 10:55 мск.

Алина Зорина