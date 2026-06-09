Жители Удмуртии потратили 7,7 млрд рублей на покупку алкоголя в январе—марте

Расходы жителей Удмуртии на покупку алкоголя составили 7,7 млрд руб. в январе—марте. В сопоставимых ценах это на 0,4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жителям республики за указанный период продали 1,9 млн дкл пива и пивных напитков, 0,6 млн дкл — другой алкогольной продукции. Доля алкоголя составила 11,6% в объеме реализации пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в обороте розничной торговли — 6,0%.