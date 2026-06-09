Константинов предложил выдавать в Крыму кредиты под 2% на покупку оборудования

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил ввести на полуострове льготное кредитование под 2% годовых для закупки нового оборудования. В разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ-2026 парламентарий сообщил, что такая мера поддержки может стимулировать создание импортозамещающих производств и ускорить развитие бизнеса в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как отметил господин Константинов, льготные займы целесообразно направлять на приобретение оборудования, необходимого для выпуска продукции, которую страна пока не производит в достаточном объеме.

По словам спикера, подобные механизмы поддержки уже применялись в постсоветский период. Тогда предприятия могли получать финансирование на покупку оборудования под залог приобретаемых активов, что позволяло небольшим производствам постепенно вырастать в средний и крупный бизнес.

Владимир Константинов также отметил высокий инвестиционный потенциал Крыма. По его словам, по итогам 2025 года республика вошла в пятерку российских регионов по инвестиционной привлекательности.

Ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым Ирина Кивико сообщала, что с 2014 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе выросло более чем в три раза и превысило 280 тыс. человек.

Анна Гречко