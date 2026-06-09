Пермский девелопер после ребрендинга регистрирует новый товарный знак
Застройщик «Дипломат», завершивший ребрендинг весной прошлого года, регистрирует свой новый товарный знак. Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Заявка подана от лица управляющей компании девелопера — ООО «Уран». «Бренд молодой. Мы планируем долго и основательно под ним работать, поэтому зашли за регистрацией товарного знака»,— пояснил гендиректор «Дипломата» Владимир Яцук.
Фото: Портал ЕИСЖС.
Напомним, ранее «Дипломант» работал под брендом «ПЗСП-Групп». Компания начала свою деятельность в 2019–2020 годах. Первым проектом девелопера был дом «Дипломат» по ул. Екатерининской, 177а. В группу входят такие компании, как ООО «Группа “Дипломат”», ООО «СЗ “Дом учителя”», ООО «СЗ “Д-17”», ООО «СЗ “Фаворит”» и другие, учрежденные Владимиром Яцуком и Еленой Демкиной, супругой Алексея Демкина. Структурами девелопера управляет ООО «Уран», принадлежащее Владимиру Яцуку. В портфель группы «Дипломат» входят проекты комплексного развития участков на Уинской улице и Парковом проспекте, а также площадки на улице Достоевского в историческом центре Перми.