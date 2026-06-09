По данным на 10:05 мск 9 июня, в аэропорту Краснодара задерживаются восемь рейсов после ограничений на использование воздушного пространства в регионе. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

На вылет задерживаются три рейса, которые должны отправиться в Стамбул, Душанбе и Екатеринбург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задерживаются пять рейсов из Стамбула, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга и Душанбе. Отмененных рейсов нет.

Алина Зорина