На пяти заправках Севастополя будут свободно продавать бензин АИ-92

С 10:00 9 июня на пяти заправках Севастополя будут свободно продавать бензин марки АИ-92. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Топливо марки АИ-92 будут продавать на АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2; АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В; АЗС 166 Камышовое шоссе, 32; АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16; АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18-А, Н-06, 62 км.

«В сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам»,— подчеркнул глава Севастополя.

Алина Зорина