Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Противостояние продолжалась менее суток. Президент США Дональд Трамп все это время активно призывал стороны остановиться. В результате каждая из них объявила о своей победе. Острую фазу конфликта удалось остановить. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает главной причиной миролюбия главы Белого дома грядущий чемпионат мира по футболу в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На Ближнем Востоке произошло кратковременное обострение. Вернее, обострение там давно, но сейчас ситуация неожиданно дошла до точки кипения, а потом так же неожиданно сошла на нет. Случилась мини-эскалация или мини-война. Израиль проводит военные операции в южном Ливане. Однако, как считается, большой пожар в регионе сдерживает Дональд Трамп. По крайней мере, между сторонами действует или действовало формальное перемирие. Но вот «Хезболла» в очередной раз обстреляла север еврейского государства, в ответ был нанесен удар по шиитскому кварталу Бейрута, где находится штабы упомянутой выше организации.

Тегеран вступился за своих, обстрелял Израиль баллистическими ракетами и получил непропорциональный ответ. Хуситы подключились, пообещав перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Подобное действо продолжалось меньше суток. Дональд Трамп все это время требовал от сторон прекратить эскалацию и разговаривал по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вроде бы опять ему грозил, выражался эмоционально. Не факт, что дело обстояло именно так, но в результате президент США добился своего. Конечно, можно поспорить с этим, ведь большой войны пока никто из участников конфликта тоже не хочет.

Как бы то ни было, все вернулось на круги своя. Израиль продолжает бомбить «Хезболлу» в Ливане, но столицу государства вроде бы пока не трогает. Определение «ни мира, ни войны» здесь, наверное, не очень подходит. Это скорее война на минималках или война со связанными руками (но это больше, пожалуй, касается Израиля), однако с периодическим взрывом эмоций.

Вопрос, который витает в воздухе, надолго ли эта пауза? Ответить на него достаточно просто: в США совсем скоро открывается чемпионат мира по футболу, который продлится ровно 39 дней.

Дональду Трампу важно, чтобы в мире в это время было более или менее тихо. Не факт, что получится удержать ситуацию в рамках так долго. Но хотя бы открытие мундиаля желательно провести без осложнений, а дальше возможно всякое.

Как говорили в советские годы: «О спорт, ты мир». Но не получается, к великому сожалению, отделить спортивные состязания от политики. К слову, сборная Ирана в турнире тоже участвует. Так что для всех логично поумерить военную активность. Однако будет интересно, если эта команда займет какие-то призовые места и станет эффектно играть, побеждая в том числе и западные сборные. Тогда точно политики тут будет очень много, и разговоры пойдут разные. Но не будет забегать вперед, геополитика все равно остается на первом плане.

Дмитрий Дризе