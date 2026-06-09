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От укусов клещей жители Тюменской области пострадали 9,5 тыс. раз

За медицинской помощью из-за укусов клещей к 8 июня в Тюменской области обратились 9574 раза, из них 2025 — дети в возрасте до 17 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала сезона зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 17 – клещевым боррелиозом. Вакцину против энцефалита поставили 129 853 тюменца.

В местах массового отдыха, кладбищах, на территориях образовательных, оздоровительных, медицинских учреждений с апреля против клещей обработано свыше 6 тыс. га территорий.

Ирина Пичурина

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