В Ростове-на-Дону аттестаты получат 18,5 тысячи выпускников

В Ростове-на-Дону торжественная выдача аттестатов пройдет во всех школах 27 июня для 11-х классов и 1 июля для 9-х классов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предварительным данным, документы государственного образца получат более 13 тыс. выпускников 9 классов и более 5,5 тыс. выпускников 11 классов. В 2026 году на получение аттестатов особого образца, а также медалей первой и второй степени претендуют более 1 тыс. человек, оканчивающих 11 классов. Среди девятиклассников аттестат особого образца могут получить около 1,5 тыс. учащихся. Итоговые показатели станут известны после завершения всех экзаменов.

Отмечается, что особое внимание организаторы выпускных уделят обеспечению безопасности во время церемоний. Для этого привлекут сотрудников охранных организаций и органов внутренних дел. Также будет организовано дежурство администраторов, педагогов, представителей советов отцов и родительских комитетов. Все участники мероприятий пройдут инструктажи по технике безопасности.

Кроме того, 30 июня в Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького запланировано проведение общегородского торжественного мероприятия, посвященного чествованию лучших выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» первой степени.

Константин Соловьев