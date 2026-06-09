В Приморском районе Новороссийска ограничили подачу воды

Из-за неотложных ремонтных работ в Приморском районе Новороссийска частично приостановили подачу водоснабжения, сообщает МУП «Водоканал». Ремонт на сетях будет проводиться ориентировочно до 17:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации «Водоканала» Новороссийска, отключение воды связано с ремонтном запорной арматуры на пересечении Анапского шоссе и улицы Индустриальной. Подачу водоснабжения ограничили с 09:00 9 июня в часть зоны №3 и 3А, ограниченной следующими улицами:

Анапское шоссе, 39Д, 39Г, 39В, 39Е 41А, 41Н, 50-64

ул. Луначарского, 2, 4, 6, 8

ул. Индустриальная, 1к6, 1к7

На период отключения для абонентов будет осуществляться подвоз воды автоцистернами по заявкам. «Водоканал» не прогнозирует чрезвычайную ситуацию в связи с ограничением подачи.

София Моисеенко