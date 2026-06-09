В Приморском районе Новороссийска ограничили подачу воды
Из-за неотложных ремонтных работ в Приморском районе Новороссийска частично приостановили подачу водоснабжения, сообщает МУП «Водоканал». Ремонт на сетях будет проводиться ориентировочно до 17:00.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации «Водоканала» Новороссийска, отключение воды связано с ремонтном запорной арматуры на пересечении Анапского шоссе и улицы Индустриальной. Подачу водоснабжения ограничили с 09:00 9 июня в часть зоны №3 и 3А, ограниченной следующими улицами:
- Анапское шоссе, 39Д, 39Г, 39В, 39Е 41А, 41Н, 50-64
- ул. Луначарского, 2, 4, 6, 8
- ул. Индустриальная, 1к6, 1к7
На период отключения для абонентов будет осуществляться подвоз воды автоцистернами по заявкам. «Водоканал» не прогнозирует чрезвычайную ситуацию в связи с ограничением подачи.