За ночь над Черным морем и другими регионами сбили 140 беспилотников

Над российскими регионами ликвидировали 140 украинских беспилотников в ночь с 8 на 9 июня. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Также беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской и другими областями.

Поздним вечером 8 июня в Новороссийске объявили тревогу по БПЛА, в городе сработала система оповещения. Сигнал «Атака беспилотников» был отменен спустя несколько часов.

Днем ранее Новороссийск подвергся атаке ВСУ, в результате которой произошел пожар на территории перевалочного комплекса. В ликвидации возгорания участвовали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России. Пожар потушили ночью 9 июня.

Кристина Мельникова