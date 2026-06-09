В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи отменили утром 9 июня. После снятия ограничений воздушная гавань курорта возобновила работу в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщили в Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В ведомстве уточнили, что аэропорт временно прекращал прием и отправку рейсов с 06:53 до 08:15 по московскому времени.

Это уже второй случай введения ограничений в сочинской авиагавани за утро 9 июня. Ранее аэропорт приостанавливал работу с 04:01 до 05:31. После завершения действия ограничительных мер специалисты приступили к обслуживанию рейсов в соответствии с действующим расписанием и фактической обстановкой.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим беспилотной опасности, который был объявлен вечером 8 июня. Власти и профильные службы продолжают мониторинг обстановки для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры и жителей региона.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 9 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 140 беспилотных летательных аппаратов над территориями восьми регионов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае сохраняются ограничения на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено распространять сведения о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и другую информацию, которая может представлять угрозу безопасности.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб. Ранее власти региона неоднократно призывали жителей и гостей Кубани соблюдать действующие ограничения и не публиковать материалы, связанные с работой систем защиты и последствиями атак беспилотников.

Мария Удовик