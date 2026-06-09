В аэропортах Краснодарского края возможны корректировки в расписании

В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в расписании. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропортов региона.

По данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 14:00 мск над территорией Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей сбили 140 беспилотников.

UPD: ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты в 09:19 мск.

Алина Зорина