Северную Осетию в майские праздники посетили почти 20 тысяч туристов

Почти 20 тыс. туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Чаще всего гости республики выбирали Дигорское ущелье, Мамисон, Кармадон, Даргавс и Владикавказ. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Большинство туристов приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. «У нас есть уникальная природа, история, культура, кухня, гостеприимные люди — все, за чем сюда хочется возвращаться», — отмечается в сообщении.

По словам главы, фонд развития туризма республики занимается продвижением туристического потенциала Северной Осетии и помогает делать отдых более удобным, интересным и доступным для гостей.

Константин Соловьев