Предприниматели Удмуртии могут приумножить свободные средства на накопительном счете в ПСБ

ПСБ запустил специальный накопительный счет «Деньги в деле», позволяющий предпринимателям получать пассивный доход до 13,5% годовых на ежедневные остатки собственных средств. Он ориентирован на компании сегмента «Малый бизнес», ИП и лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Открыть накопительный счет могут новые клиенты, не имевшие расчетных счетов в ПСБ на 1 июля 2025 года, либо действующие предприниматели с нулевым остатком на бизнес-счете в течение 180 дней, предшествующих этой дате.

Условия размещения средств:

Минимальная сумма для получения дохода — 10 тыс. руб., максимальная - 10 млн руб.

Ставка - до 13,5% годовых*

Проценты начисляются ежемесячно на фактический остаток с капитализацией

Пополнять накопления возможно со счетов, открытых не только в ПСБ, но и в других банках. Переводы средств с накопительного счета на счета внутри банка не ограничены по сумме и количеству операций. Открытие и обслуживание накопительного счета осуществляются бесплатно.

«Для устойчивого развития бизнеса важно, чтобы даже временно свободные деньги продолжали работать и приносить доход. Счет “Деньги в деле” — это простой и прозрачный финансовый инструмент. Капитализация по принципу “проценты на проценты” способствует ускоренному росту сбережений без необходимости совершать сложные операции. Мы предлагаем не просто хранение, а преумножение средств с возможностью оперативного доступа к ним в любой момент»,— рассказал начальник отдела продаж и привлечения клиентов малого и среднего предпринимательства ПСБ в Удмуртии Иван Фирстов.

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*Ставка 13,5% годовых по накопительному счету «Деньги в деле» применяется при начислении процентов на сумму остатка на накопительном счете от 10 тысяч рублей до 1,5 млн. рублей (не включая верхний порог диапазона) первые 60 дней с даты открытия накопительного счета; далее ставка составит 11% годовых. Ставка 11% годовых по накопительному счету «Деньги в деле» применяется при начислении процентов на сумму остатка на накопительном счете от 1,5 млн. рублей до 10 млн. рублей. Проценты начисляются на остаток денежных средств на накопительном счете «Деньги в деле» на начало операционного дня, выплата процентов производится на накопительный счет ежемесячно в первый рабочий день следующего месяца. Накопительный счет «Деньги в деле» открывается клиентами в системе дистанционного банковского обслуживания «ПСБ Бизнес» при наличии у клиента открытого расчетного счета. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. Подробная информация на сайте psbank.ru. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.

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