На Ставрополье в ДТП с двумя машинами пострадали четыре человека

На трассе в Ставропольском крае четыре человека пострадали в столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось на дороге «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды», в черте станицы Александрийской. Предварительно, 51-летний водитель автомобиля Lada Kalina на перекрестке не уступил Lada Priora, который двигался по главной дороге. В аварии травмы получили водитель Kalina и три пассажира Priora, которых доставили в Георгиевскую районную больницу.

Автоинспекторы установили, что водитель Kalina — местный житель, его стаж вождения составляет 10 лет, злостным нарушителем правил дорожного движения он не является. Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников устанавливаются. Проводится проверка.

Константин Соловьев