Прокуратура в Тюмени начала проверку из-за ребенка без одежды на дороге

В Тюмени прокуратура начала проверку после распространения ролика с ребенком без одежды, который выбежал на проезжую часть, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно публикациям в соцсетях, на видео ребенок в одних трусах и шлепках выбежал на дорогу навстречу проезжающим автомобилям. Взрослых при нем не было, с дороги его вывела прохожая. Инцидент произошел вечером 8 июня.

Во время проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будет дана оценка надлежащему исполнению родителями малолетнего своих обязанностей.

Ирина Пичурина