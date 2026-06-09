В Севастополе трижды за ночь объявили воздушную тревогу

Прошедшей ночью в Севастополе воздушную тревогу объявили три раза. Об этом сообщал глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сначала воздушную тревогу объявили около 22:33, затем в 00:08 и в 06:52 мск. Глава города также сообщал, что военные отражали атаку ВСУ, работали ПВО и мобильные огневые группы.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— сообщал этим утром Михаил Развожаев.

Последнюю воздушную тревогу отменили около 07:10 мск.

Алина Зорина