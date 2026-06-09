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Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске потушен

В Новороссийске ликвидировали возгорание на перевалочном комплексе. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Пожар, напомним, возник в ночь на 8 июня из-за атаки украинских беспилотников.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как сообщили в оперативном штабе края, пострадвших в результате возгорания на перевалочном комплексе нет. К тушению привлекали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что вечером 8 июня в городе вновь звучали сирены. В своих социальных сетях глава города Андрей Кравченко призвал жителей немедленно спуститься в укрытия. Позже мэр объявил об отмене сигнала атаки БПЛА, при этом угроза применения беспилотников до сих пор сохраняется.

Василий Хитрых

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