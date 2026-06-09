В Новороссийске потушили пожар на перевалочном комплексе

Вечером 8 июня в Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кубань», пожар на перевалочном комплексе возник ночью 8 июня из-за атаки БПЛА. Всего в ночь с 7 на 8 июня над регионами России, в том числе и над акваторией Черного моря, силы ПВО сбили 310 украинских беспилотников. Пострадавших на перевалочном комплексе в Новороссийске нет. К тушению возгорания привлекали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее руководитель ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Юрий Медведев сообщил СМИ, что, несмотря на возгорание, предприятие работает в штатном режиме.

Вечером 8 июня в Новороссийске вновь звучала сирена, жителей призвали немедленно спуститься в укрытия в связи с атакой беспилотников. Спустя время глава города Андрей Кравченко объявил об отмене сигнала атаки БПЛА, при этом угроза применения беспилотников до сих пор сохраняется.

Также в оперштабе сообщили, что угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсинском округе. По информации Минобороны России, всего за день понедельника, 8 июня (с 14:00 до 20:00), дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотников самолетного типа над территориями ряда областей, в том числе — Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Михеенко Дмитрий