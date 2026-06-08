Денис Паслер перераспределил полномочия между заместителями губернатора

Глава Свердловской области Денис Паслер внес изменения в указ № 20-УГ и тем самым перераспределил обязанности между членами регионального правительства, сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала. Господин Паслер скорректировал полномочия четырем из девяти своих заместителей. Одну ставку заместителя губернатора он ликвидировал, тем самым сократив количество членов правительства Свердловской области с 25 до 24 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер сохранил за первым заместителем губернатора — министром промышленности и науки Алексеем Шмыковым кураторство над министерствами промышленности и науки; природных ресурсов и экологии, департаментами по охране контролю и регулированию использования животного мира; ветеринарии; государственных закупок и региональной энергетической комиссией (РЭК). Из под его контроля он вывел министерства экономики и территориального развития; агропромышленного комплекса и потребительского рынка; финансов.

После решения назначить Василия Козлова на пост вице-губернатора Денис Паслер ликвидировал ставку заместителя главы региона, которую чиновник занимал с 2022 года. В связи с этим:

В ведение заместителя губернатора Дмитрия Ионина от господина Козлова перешел департамент по труду и занятости. С этим чиновник продолжит координировать работу министерств экономики, инвестиций и территориального развития; цифрового развития и связи и департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

от господина Козлова перешел департамент по труду и занятости. С этим чиновник продолжит координировать работу министерств экономики, инвестиций и территориального развития; цифрового развития и связи и департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Заместитель губернатора Сергей Швиндт получил от Василия Козлова кураторство над департаментом государственного жилищного и строительного надзора. Чиновник продолжит отвечать за министерства строительства и развития инфраструктуры; транспорта и дорожного хозяйства; энергетики и ЖКХ. С этим Денис Паслер вывел из под контроля господина Швиндта управление государственной охраны объектов культурного наследия.

получил от Василия Козлова кураторство над департаментом государственного жилищного и строительного надзора. Чиновник продолжит отвечать за министерства строительства и развития инфраструктуры; транспорта и дорожного хозяйства; энергетики и ЖКХ. С этим Денис Паслер вывел из под контроля господина Швиндта управление государственной охраны объектов культурного наследия. Контроль над управлением государственной охраны объектов культурного наследия получил заместитель губернатора — глава министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов, который продолжит координировать работу одноименного ведомства.

Денис Паслер лично будет контролировать министерства финансов; агропромышленного комплекса и потребительского рынка, которые ранее курировал Алексей Шмыков, и деятельность министерства международных и внешнеэкономических связей, за которое ранее отвечал Василий Козлов. С этим господин Паслер будет координировать работу департамента противодействия коррупции.

Изменения не коснулись полномочий:

Василия Козлова , который был назначен вице-губернатором 8 апреля. Денис Паслер сохранил за должностью обязанность по координации деятельности департаментов внутренней и информационной политики, которые в 2025 году предусмотрел экс-глава региона Евгений Куйвашев.

, который был назначен вице-губернатором 8 апреля. Денис Паслер сохранил за должностью обязанность по координации деятельности департаментов внутренней и информационной политики, которые в 2025 году предусмотрел экс-глава региона Евгений Куйвашев. Заместителя губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова . Она продолжит курировать работу министерств здравоохранения; образования; социальной политики; культуры; спорта и департамента молодежной политики.

. Она продолжит курировать работу министерств здравоохранения; образования; социальной политики; культуры; спорта и департамента молодежной политики. Заместителя губернатора Азата Салихова . Он продолжит отвечать за деятельность министерства общественной безопасности, департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управлений ЗАГС; архивами; делами губернатора и правительства Свердловской области.

. Он продолжит отвечать за деятельность министерства общественной безопасности, департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управлений ЗАГС; архивами; делами губернатора и правительства Свердловской области. Заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства Свердловской области Сергея Никонова. Чиновник сохранил контроль над работой аппарата главы и правительства Среднего Урала и администрациями всех пяти управленческих округов региона: Горнозаводского, Восточного, Западного, Северного и Южного.

«На сегодня все процессы завершены и оптимизированы в рамках имеющихся ресурсов. Количество исполнительных органов и подразделений осталось прежним. Перераспределены полномочия и обязанности между членами правительства, некоторые министерства и департаменты получили другое подчинение», — пояснил Денис Паслер.

Господин Паслер завершил формирование свердловского правительства 8 июня, спустя восемь месяцев с момента инаугурации, назначив на единственную вакантную должность вице-губернатора Василия Козлова. С сентября 2025 года глава Среднего Урала сократил количество членов регионального правительства с 28 до 24 человек и переназначил в нем 16 чиновников, работавших в команде Евгения Куйвашева. В сентябре губернатор переутвердил семь своих заместителей (включая господина Козлова), девять министров и двух директоров департаментов, новыми членами правительства стали министр культуры Илья Марков, министр экономики, инвестиций и территориального развития Андрей Антипов, министр цифрового развития и связи Евгений Шонов, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов, министр энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов и министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев. Должность вице-губернатора до сентября 2025 года занимал Олег Чемезов, которого позже обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Василий Алексеев