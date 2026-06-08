Главные новости за 8 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Два иностранца, пострадавшие при атаке на суда в Таганрогском заливе, выписаны из больницы в Ейске. Речь идет о Самиде Ибадзаде и Рашаде Мадатханове. Двое других раненых граждан Азербайджана находятся в удовлетворительном состоянии и покинут медицинское учреждение после завершения курса лечения.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины на тепловоз пассажирского поезда, следовавшего маршрутом Москва—Симферополь, пострадал машинист состава. Помощник машиниста, по предварительным данным, погиб. Пассажиры не пострадали.

Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для устранения дефицита топлива в Крыму. Дмитрий Песков также отметил, что действия Киева, в частности удар по поезду Москва—Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию.

В первом квартале 2026 года объем государственных закупок в сфере медицины в Краснодарском крае вырос на 27% — до 14,3 млрд руб. (11 тыс. тендеров).

В Анапе в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 38,7 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Для сравнения, в 2025 году ввод МКД составил около 43 тыс. кв. м, что на 10% выше текущего прогноза.

В рамках ПМЭФ-2026 Краснодарский край заключил 55 соглашений на рекордную сумму — почти 492 млрд руб. После реализации всех проектов в регионе будет создано почти 7,5 тыс. рабочих мест.

В Крымском районе Кубани подтоплено около 3,5 тыс. гектаров территории. В хуторах Урма и селе Гвардейском Киевского сельского поселения организовано круглосуточное дежурство муниципальной службы спасения.

В сфере животноводства Краснодарского края реализуют семь проектов с общим объемом инвестиций 11 млрд руб. Реализация трех проектов общей стоимостью 460,2 млн руб. завершится до конца 2026 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на сегодняшний день дефицита бензина в регионе не отмечается. Временные сложности с поставками топлива наблюдаются в основном на небольших автозаправочных станциях, однако на большинстве крупных сетевых станций бензин есть в наличии.

Минэнерго сформировало отраслевой штаб для урегулирования ситуации с поставками топлива на юге России. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК.