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В Махачкале суд рассмотрит дело об опасных частных детсадах

В Махачкале суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении двух местных жительниц по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Об этом сообщает пресс-служба управления прокуратуры по Дагестану.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с мая по октябрь 2025 года обвиняемые в частных домах организовали платные услуги по присмотру, уходу и круглосуточному содержанию малолетних детей. Правоохранители отмечают, что в этих дошкольных учреждениях отсутствовали медицинский контроль, не проводилась дезинфекция, был нарушен режим питания и гигиены. Так, в октябре 2025 года годовалый ребенок с тяжелым заболеванием, который ранее находился в учреждениях на круглосуточном пребывании без надлежащего медицинского наблюдения, попал в медицинское учреждение.

Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Махачкалы.

Константин Соловьев

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