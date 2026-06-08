По Казани прошли маршем

Московский ЦСКА в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ, как и в двух предыдущих, довольно легко разобрался с казанским УНИКСом. Итоговый счет — 86:74 — не должен обманывать. Армейцы смели соперника в первой половине, за которую набрали 54 очка, а в начале третьей четверти повели плюс 25. С задачей не растерять за остаток встречи колоссальное преимущество они справились уверенно, хотя во второй половине и атаковали без блеска. В серии до четырех побед ЦСКА теперь ведет со счетом 3:0. А это значит, что уже в среду, 10 июня, самый титулованный отечественный баскетбольный клуб может в 13-й раз завоевать золото Единой лиги ВТБ.

На этот раз равной в матче финалистов Единой лиги ВТБ не получилась даже первая четверть. Плохой знак, учитывая разницу команд в классе, глубине составов и тонусе. ЦСКА к первой паузе вел плюс 8. ЦСКА вновь набрал много — 27 очков. Игра у его американских лидеров шла. Мело Тримбл набрал шесть очков. Каспер Уэйр — девять, реализовав три трехочковых.

А в начале второй десятиминутки ситуация из просто плохой превратилась для УНИКСа в аховую. Потери, смазанные «трешки» и практически ничего другого на протяжении шести минут — это в любом случае отличный подарок оппоненту. Такой оппонент, как ЦСКА, столь длительный период застоя, конечно, не простил: совершил рывок 17:2.

В начале третьей четверти преимущество армейцев достигло 25 очков. Интрига заключалась лишь в том, насколько крупным окажется поражение казанского клуба в первой встрече финальной серии на собственной площадке. Оказалось не таким уж крупным. Итоговый счет — 86:74.

Могло быть и больше. Но лидеры задней линии ЦСКА Тримбл и Уэйр, хотя и провели на паркете немало времени, во второй половине атаковали не так агрессивно. Да и остальные игроки московской команды, кажется, не слишком стремились уничтожить соперника, безжалостности не проявляли. На самом деле, чтобы одержать более чем уверенную победу гостям хватило во второй половине 32 набранных очков.

Примечательно, что самым результативным баскетболистом встречи стал центровой УНИКСа Маркус Бингем. Он записал на свой счет 23 очка и добавил к ним 8 подборов. В составе ЦСКА продуктивнее других был тоже центровой, Ливио Жан-Шарль. У него 18 очков и 7 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу ЦСКА. Иными словами, армейцы могут завоевать титул уже в следующей игре, которая состоится в Казани в среду, 10 июня. В таком случае он станет для наиболее титулованного отечественного клуба третьим подряд и 13-м за время его выступлений в Единой лиге ВТБ.

Роман Левищев