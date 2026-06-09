На Абинском электрометаллургическом заводе вновь сменился гендиректор

Генеральным директором ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) назначен Сергей Миронов, сменив на этом посту Султана Геккиева (экс-замглавы минпросвещения Кабардино-Балкарии). Данные об этом содержатся в системе Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За последние десять лет на АЭМЗ сменилось более десяти генеральных директоров, большинство из которых работали в должности около года. Султан Геккиев руководил заводом чуть больше полугода.

Сергей Миронов занял должность генерального директора 25 мая. По данным Rusprofile, он ранее жил в Самарской области и занимался розничной торговлей. Другой информации о новом руководителе АЭМЗ в открытых источниках нет.

ООО «Абинский электрометаллургический завод» зарегистрировано в 2006 году в Абинском районе Краснодарского края. Основная специализация — выпуск сортового горячекатаного проката и катанки. Согласно официальным данным, мощности электросталеплавильного цеха превышают 1,55 млн тонн в год, сортопрокатного — 1,8 млн тонн в год, метизного — 0,215 млн тонн в год.

Финансовые показатели предприятия за последние три года в открытом доступе отсутствуют. Бенефициаром АЭМЗ значится Иван Демченко (младший) — сын основателя завода и депутата Госдумы от Краснодарского края Ивана Демченко.

Наталья Решетняк