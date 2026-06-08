В Ростове-на-Дону 147 домов остаются без горячей воды из-за ремонта сетей

В Ростове-на-Дону обсудили подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам первого заместителя по вопросам ЖКХ Владимира Ревенко, в Волгодонске проводятся плановые гидравлические испытания тепловых сетей, из-за которых жители столкнулись с отсутствием горячей воды. Планируемый срок завершения работ — 11 июня.

В столице региона без горячего водоснабжения остались 147 многоквартирных домов. Глава города Александр Скрябин сообщил, что из-за общей изношенности инженерных сетей в ходе ремонта выявляются новые дефекты, что приводит к увеличению запланированных сроков. Местным властям поставили задачу восстановить горячее водоснабжение до праздников.

Константин Соловьев