Главные новости за 8 июня. Кавказ

В Кабардино-Балкарии суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО «Маятниковая канатная дорога Эльбрус» выплатить компенсацию морального вреда в 3 млн руб. родителям девочки, погибшей в результате аварии на подъемнике.

В Ставропольском крае на развитие аграрного сектора в 2026 году направлено 4,9 млрд руб. Часть средств уже доведена до получателей.

С 9 июня 2026 года появится дополнительный рейс из Москвы во Владикавказ по вторникам.

В Ставропольском крае в больницы с укусами клещей обратились 292 человека. Всего с начала года этот показатель достиг 2 тыс. обращений. В регионе зарегистрированы восемь случаев заболевания клещевым боррелиозом и пять случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ).

За прошедшую неделю жители Ставропольского края лишились 78 млн руб. после общения с мошенниками.

В Дагестане возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жильцов многоквартирного дома) после появления трещины в доме в Хасавюрте. По версии следствия, должностные лица организации, отвечающей за содержание и обслуживание дома, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.