На Новороссийск идет атака БПЛА

В Новороссийске звучит сирена, жителей призвали немедленно спуститься в укрытия в связи с атакой беспилотников. Глава города Андрей Кравченко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам. Подходящие места для укрытия — ванная, туалет, коридор или кладовая. Если сигнал застал на улице, необходимо спуститься на цокольный этаж ближайшего здания или в подземный переход.

Особо опасным является нахождение на открытом пространстве у моря. Автомобиль не подходит для укрытия, также нельзя прятаться под стенами многоэтажек.

Глава Новороссийска также напомнил о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров, отражающих работу средств ПВО, спецслужб и последствия атак.

UPD: сигнал атаки БПЛА отменен, при этом угроза применения беспилотников сохраняется.

Алина Зорина