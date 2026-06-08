В Новороссийске звучит сирена

На территории Новороссийска звучит сирена. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей и гостей города просят не подходить к окнам, необходимо укрыться в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Если сирена застала на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе. Находиться на открытом пространстве рядом с морем опасно.

Не следует использовать для укрытия автомобиль, также нельзя прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — отметил мэр.

UPD: сигнал атаки БПЛА отменен, при этом угроза применения беспилотников сохраняется.

Алина Зорина