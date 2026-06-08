Михаил Мишустин поручил начать исполнение поручений Путина по итогам ПМЭФ
Премьер-министр на совещании с вице-премьерами распорядился оперативно приступить к реализации задач, поставленных президентом на ПМЭФ-2026. Среди них — запуск нового инвестиционного цикла с опорой на регионы, расширение участия бизнеса в строительстве соцобъектов, поддержка МСП и разработка стратегии развития цифровых платформ, сообщает РИА Новости.
Среди приоритетов — помощь МСП через цифровые решения и индивидуальное сопровождение
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Порог выручки для упрощенной системы налогообложения зафиксируют на уровне 20 млн рублей. Также будет разработана концепция перехода от самозанятости к полноформатному бизнесу и введены льготы для производственных МСП.