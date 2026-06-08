Главные новости за 8 июня. Ростов-на-Дону и область

Локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области. Крупные автозаправочные в Ростовской области станции продолжают работу в штатном режиме.

В Ростовской области на благоустройство 45 объектов направят более 1,1 млрд руб. Отмечается, что по 41 объекту уже заключены договоры, подрядные организации приступили к выполнению работ.

Ростовский облсуд изменил сроки шести членам ОПГ «Сельмаш». Срок Георгию Иванову сокращен с 23 до 22 лет колонии особого режима. Денису Карпенко вместо 18 лет лишения свободы назначено 15. Наказание Сергею Опрышко, напротив, ужесточено с девяти до десяти лет колонии особого режима, Сергею Коваленко — с восьми до десяти лет, Сергею Осипову — с восьми до десяти лет. Зурику Цатава тоже срок увеличили с девяти до десяти лет.

Генеральный директор подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону Александр Дьяченко признан виновным в причастности к мошенничеству на сумму более чем 2,2 млрд руб. Ему назначено наказание в виде трех лет и десяти месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб.

В мае 2026 года жители Ростовской области установили 27,2 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. Через МФЦ услугу оформили 4,4 тыс. человек, через «Госуслуги» — 22,8 тыс. человек. По этому показателю область вошла в топ-4 регионов РФ.

В Ростове-на-Дону на должность начальника управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества администрации назначена Ирина Астафьева.